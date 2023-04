ING België ontkent mailverkeer van 2.000 personeelsleden te hebben ingekeken

ING België ontkent dat het de instructie heeft gegeven om het mailverkeer van zo’n 2.000 medewerkers in te kijken. Er is ook geen analyse van dit mailverkeer gebeurd, reageert de woordvoerster op beschuldigingen van de socialistische bediendebond BBTK, die besliste om een viervoudige strafklacht in te dienen tegen de bank en enkele directieleden.

“De beschuldigingen die bepaalde media schrijven zijn absoluut onjuist”, klinkt het in een persbericht. “We hechten veel belang aan de privacy van onze medewerkers”.

De kranten De Tijd en L’Echo citeerden een vakbondsman van BBTK/Setca die beweert dat, in het zog van het ontslag van zijn hoofdafgevaardigde bij de bank, de interne inspectiedienst van ING op expliciete vraag van de CEO en HR-directeur het mailverkeer van ongeveer 2.000 werknemers van de bank onderzocht heeft.

LEES OOK. Socialistische vakbond dient strafklacht in tegen ING: “Mailverkeer van 2.000 werknemers ingekeken”

De vakbondsman kondigde tegenover De Tijd en L’Echo aan een strafklacht in te dienen bij de arbeidsauditeur in Brussel. ING België reageert verrast. De bank heeft dit via de pers moeten vernemen en heeft hierover ook nog niets ontvangen, zegt de woordvoerster. Nochtans staat de directie in regelmatig contact met de sociale partners, zelfs donderdagochtend vond er nog de maandelijkse ondernemingsraad plaats.

ING België onthoudt zich van verdere commentaar, zoals over de andere elementen van de strafklacht.