Richie Sagrado hoopt op nog meer kansen bij OH Leuven na gesmaakt debuut: “Als je in de ploeg staat, wil je er ook in blijven”

Zijn naam zoemde al langer rond als een van de talenten in de academy van OH Leuven, maar nu heeft ook het grote publiek hem leren kennen. Richie Sagrado (19) debuteerde vorig weekend als basisspeler en liet meteen een prima indruk als linksachter. De kans dat hij zaterdag tegen KV Oostende opnieuw start, is zeer groot.

Hij is geboren in Luik, jeugdproduct van Seraing en woont nog steeds aan de oevers van de Maas, maar ondertussen is Richie Sagrado toch ook een beetje Leuvenaar. Hij speelt nu twee jaar voor OHL, waar hij nog tot 2025 onder contract ligt, en maakte vorig weekend zijn profdebuut tegen KV Mechelen. “Hij heeft dat goed gedaan, zelfs in de omschakeling, waar hij nog veel te leren heeft”, zegt coach Marc Brys over het debuut van de negentienjarige verdediger. “Hij kwam naar binnen en bood zich aan.”

De keuze voor Sagrado in de basis kwam niet uit het niets. “Hij heeft bijna heel het jaar meegetraind, maar werd een paar keer onderbroken door een blessure”, vertelt Brys. “Anders was zijn kans al eerder gekomen.”

Zag je die basisplaats tegen KV Mechelen aankomen, Richie?

“Niet echt, tot de coach mij op training zei dat ik misschien zou spelen en mijn met de basisploeg liet meetrainen. Hij zei dat het aan mij was om mijn kans te grijpen.”

Had je stress voor de wedstrijd?

“Toch een beetje, ja. In het begin van de wedstrijd ook nog, maar ik probeerde met een makkelijke pass te starten en niet meteen met een moeilijke dribbel om wat vertrouwen op te doen.”

Je traint al het hele seizoen met de A-ploeg. Werd je niet ongeduldig tot die eerste kans kwam?

“Nee, want de coach zei altijd dat mijn moment wel zou komen.”

Je bent rechtsvoetig en staat bij de beloften ook op rechts. Had je het moeilijk om op links te spelen vorig weekend?

“Nee, want bij de jeugd heb ik al linksback gespeeld. Het is gewoon even aanpassen.”

Heb je bij de beloften in eerste nationale al geleerd om steviger te spelen? Want in het mannenvoetbal gaat het er toch anders aan toe dan in het jeugdvoetbal.

“Zeker. Tegen Patro heb ik dat een eerste keer gevoeld. We stonden plots tegen een ploeg die fysiek veel sterker was dan wij. Dat was echt een shock. Ik geloof dat het mij geholpen heeft om me voor te bereiden op professioneel voetbal.”

Je hebt vier jaar in de jeugd van Racing Genk gespeeld. Hebben ze je daar duidelijk gemaakt dat je niet goed genoeg was?

“Nee. Maar ik was niet tevreden met het traject dat ze me daar voorschotelden. Dat zat bij OHL veel beter. Daar zeiden ze meteen dat ze bij de U23 een rechtsback nodig hadden, waardoor ik meteen in die ploeg terechtkon. En ik voelde ook meer kansen om de A-ploeg te halen.”

Is Louis Patris, die al is doorgebroken bij OHL op rechtsachter, een voorbeeld voor jou?

“Absoluut. We hebben een goeie band en praten veel. Maar er is ook Pierre-Yves Ngawa die mij helpt en ondertussen al heel veel heeft geleerd. Het is handig om zo iemand te hebben, die voortdurend raad geeft.”

Heb je internationaal ook een groot voorbeeld?

“João Cancelo van Bayern München.”

Wat beschouw je zelf als je grootste kwaliteiten?

“Mijn snelheid in de eerste plaats, maar ik ben ook al stevig voor mijn leeftijd. Mijn werkpunten zijn mijn linkerbeen en mijn coaching.”

De coach zei na de wedstrijd al dat jouw sterke prestatie goed nieuws is richting volgend seizoen. Hoop je daar op een vaste basisplaats?

“Als je in de ploeg staat, wil je er blijven in staan. Maar het is aan de trainer om zijn keuzes te maken en aan mij om die te accepteren.”