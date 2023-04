JOUW MENING. Duitsland gaat cannabis gedeeltelijk legaliseren. Wat denk jij?

In Duitsland hebben de ministers van Gezondheid en van Landbouw woensdag een gedeeltelijke legalisering van cannabis aangekondigd. Tegen het einde van het jaar zou het Duitsers worden toegelaten om 25 gram cannabis te bezitten, en om drie wietplanten te kweken voor eigen gebruik. Het beleid wordt er zo een stuk minder streng dan in ons land. In België mag je maximaal drie gram of één plant in je bezit hebben. De Duitse minister van Volksgezondheid geeft aan dat illegaal aangeboden cannabis een gevaar betekent voor de gezondheid. Er komt een speciale regeling voor verenigingen waar legaal cannabis gecultiveerd en geconsumeerd kan worden. Wat denk jij? Vind jij dat een goed idee?