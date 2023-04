Bayern München schorst sterspeler Sadio Mané na “slag aan ploegmaat Leroy Sané”

Bayern München heeft donderdagnamiddag laten weten dat het Sadio Mané voor één wedstrijd schorst. De Beierse club heeft het over “wangedrag na de Champions League-match tegen Manchester City”. Dat sluit aan bij berichtgeving van het Duitse dagblad Bild, dat meldde dat de sterspeler van Bayern na de partij een slag zou uitgedeeld hebben aan ploegmaat Sané. Mané krijgt ook een boete van de club.

Volgens Bild kregen Leroy Sané en invaller Sadio Mané het al op het veld aan de stok kort nadat er was afgefloten. Vervolgens zouden de twee hebben door geruzied tot in de kleedkamer, waar Mané een klap in het gezicht uitdeelde naar aanleiding van een opmerking van Sané. Daarna moesten de twee verder uit elkaar gehouden worden door hun teamgenoten, aldus Bild.

Mané dé toptransfer van afgelopen zomer voor Bayern. De Senegalees, die overkwam van Liverpool, was tot dusver goed voor elf goals in alle competities voor der Rekordmeister. Hij zal de competitiematch tegen Hoffenheim van komende zaterdag nu aan zich moeten laten voorbijgaan. In de Bundesliga telt Bayern twee punten voorsprong op eerste achtervolger Borussia Dortmund.