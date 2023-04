DE INSIDER. Jarenlange wachttijden bij specialisten: “Dit kan tot levensgevaarlijke situaties leiden”

Ben je op zoek naar een dermatoloog, oogarts of orthodontist? Weet dan dat je gemiddeld 4,5 maanden zal moeten wachten. “En soms is er zelfs een wachtlijst om op de wachtlijst te kunnen”, zegt onze Insider Tom Le Bacq. Hoe dat komt en wat de gevolgen van dit probleem zijn, hoor je in deze nieuwe aflevering van onze actuapodcast.