Biden bezorgd over gelekte documenten, maar ziet geen groot risico

De Amerikaanse president Joe Biden zegt bezorgd te zijn dat er geheime documenten gelekt konden worden, maar hij ziet er niet meteen een groot risico in. Dat heeft Biden donderdag gezegd, kort na zijn ontmoeting met de Ierse president Michael Higgins in Dublin.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek opgestart naar hoe de documenten online konden komen. Biden deed verder geen uitspraken over het lek, behalve dan dat de onderzoekers bijna klaar zouden zijn.

Wat het Pentagon betreft vormt de onthulling “een zeer ernstig risico” voor de Amerikaanse nationale veiligheid. De Amerikaanse autoriteiten hebben tot dusver ook niet bevestigd dat de documenten die online de ronde doen authentiek zijn, en dat kon ook nog niet onafhankleijk bevestigd worden.

Volgens de Washington Post plaatste een medewerker van een legerbasis, die het pseudoniem OG hanteerde, de documenten in kwestie online. De eerste documenten met gevoelige informatie over onder meer de oorlog in Oekraïne doken eind vorig jaar op in een besloten chatgroep op de bij gamers populaire berichtendienst Discord.

Uit de documenten blijken onder meer de bezorgdheden van de Amerikaanse inlictingendiensten over het succes van een Oekraïens tegenoffensief, vanwege problemen met de opleiding en bevoorrading van de troepen.