17-jarige bestuurlijk aangehouden nadat jongeren voor tweede dag op rij amok maken op De Keyserlei

De Antwerpse politie is woensdagavond opnieuw uitgerukt naar de De Keyserlei voor jongeren die voor overlast zorgden. Ditmaal werden klanten aan de McDonald’s lastiggevallen. Een 17-jarige jongeman werd bestuurlijk aangehouden. Ook dinsdag moest de politie ingrijpen in de omgeving.

De bemiddelingsteams van de Antwerpse politie rukten dinsdag rond 16.30 uur al een eerste keer uit naar het Operaplein. De groep splitste zich na enige tijd op, waarna de rust in de omgeving terugkeerde. Rond 19 uur kreeg de politie echter een nieuwe oproep, ditmaal vanuit de McDonald’s op de De Keyserlei.

“Een tiental jongeren vielen er zowel binnen als buiten de klanten lastig”, legt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie uit. “Ze gooiden onder meer spullen op de grond en zorgden voor overlast.” De politie kwam tussenbeide en hield een 17-jarige jongeman bestuurlijk aan.

Bijna tegelijkertijd kon de politie ook een andere 17-jarige oppakken op de De Keyserlei. Hij werd ervan verdacht een gsm te hebben gestolen in het tumult. “De jongeman bleek illegaal in het land te verblijven en werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)”, zegt Migom.

Opmerkelijk: het was al de tweede dag op een rij dat een grote groep jongeren voor overlast zorgde op de De Keyserlei en het Operaplein. Dinsdag pakte de politie twee minderjarigen op nadat enkele winkels bekogeld werden met eieren. Het is onduidelijk of beide incidenten met elkaar gelinkt kunnen worden.

