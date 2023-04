Jano Willems, revelatie van Club NXT in de play-offs en hogeschoolstudent: “Ik vind dat ik een plan B moet hebben”

Vorige week zaterdag moest Club NXT tegen Lierse al na tien minuten met een man minder verder. Dat resulteerde in de tweede nederlaag voor jong blauw-zwart in de play-offs. “Ik vond dat we uiteindelijk zeer goed meespeelden”, analyseert Jano Willems. “We speelden tachtig minuten met tien man en kregen eigenlijk nog genoeg kansen om toch te scoren. Jammer dat we geen punten pakten, maar dat verlies is zeker geen schande.”

In de reguliere competitie haalde Willems geen enkele keer de selectie, maar op de tweede speeldag van de play-offs stond de centrale verdediger opeens in de basis. Hij bedankte meteen met het winnende doelpunt tegen rivaal Anderlecht. Sindsdien is de 19-jarige Oost-Vlaming, die al sinds de U7 voor Club Brugge speelt, niet meer uit de basis weg te denken. “Ik heb inderdaad heel lang moeten wachten, maar ik heb er ook hard voor gewerkt”, glundert Willems. “Ik heb bij de U18 elke week het beste van mezelf gegeven en dat werd de laatste weken beloond. Ik ben superblij dat ik nu mijn kans krijg en dat ik ook kan tonen dat ik het niveau aankan.”

Club NXT heeft er dan wel een succesvol seizoen opzitten, coach Hayk Milkon herhaalde vorige week nogmaals dat de focus ligt op de ontwikkeling van de spelers, en niet zozeer op de resultaten. Willems beaamt dat en ziet nog werkpunten bij zichzelf: “De intensiteit ligt een pak hoger dan bij de jeugd en de tegenstanders zijn veel steviger. Vooral de coaching is nu belangrijk, zeker als verdediger. Ik heb zicht over het volledige veld en moet het team zo veel mogelijk bijsturen. Daarin kan ik absoluut nog stappen vooruit zetten.”

Nicolas Lombaerts achterna

Maar Jano Willems is meer dan een voetballer alleen. De tiener uit Ertvelde combineert profvoetbal ook nog met hogere studies. “Ik vind sowieso dat je ook een plan B moet hebben mocht die voetbalcarrière toch op niets uitdraaien”, besluit hij. “Ik volg een opleiding bedrijfsmanagement aan VIVES Kortrijk. Met een topsportstatuut kan ik zelf mijn examenschema samenstellen en ik neem ongeveer de helft van de vakken op. Voor de training zit ik in de boeken en rond de middag vertrek ik van mijn flat in Brugge richting training. In het middelbaar zat ik vier jaar op het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Ik wist toen al dat ik verder wilde gaan in een economische richting.”

De loopbaan van Willems heeft treffende gelijkenissen met die van een gewezen Rode Duivel: Nicolas Lombaerts. Ook hij was een beloftevolle linksvoetige verdediger, een oud-leerling van het Sint-Lodewijkscollege en nadien een studerende profvoetballer. Zou Willems in zijn voetsporen kunnen treden? Vooralsnog is dat toekomstmuziek. Eerst focussen op de examens in juni en de ontknoping van de Challenger Pro League.

Jacht op plaats drie

Club NXT staat momenteel op een knappe derde plaats, maar bij verlies vrijdag voelt het de hete adem van Beerschot. “Mijn grote droom is om kampioen te spelen, maar dat zal niet meer lukken vrees ik”, lacht Willems. “Na dit fantastische seizoen zou de derde plaats wel de kers op de taart zijn. Bij winst kunnen we met veel vertrouwen het laatste drieluik in. Wie weet kunnen we nog scherprechter in de titelstrijd spelen.”