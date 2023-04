‘Man met het hoedje’ Mohamed Abrini beweert dat hij gefolterd werd na arrestatie voor aanslagen

Beschuldigde Mohamed Abrini heeft donderdag op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 gezegd dat de politie hem sloeg na zijn arrestatie. Hij getuigde ook dat hij champagnekurken hoorde ploffen terwijl hij in het commissariaat zat. Volgens Abrini werd hij in de jaren nadien, in de gevangenissen en bij transporten, “gefolterd”.

Laura Pinilla, de advocate van Abrini, wou dat haar cliënt de context schetste van zijn arrestatie. De advocate wou op die manier de talloze “incoherenties, tegenstrijdigheden en veranderende verklaringen” van de ‘man met het hoedje’ uitleggen.

Abrini zei dat hij het slachtoffer werd van geweld na zijn arrestatie in het politievoertuig en op het commissariaat. Abrini, die voortvluchtig was na de aanslag in Zaventem, zei dat de politie hem sloeg en een kap over zijn hoofd trok in het politievoertuig. In het commissariaat moest hij op zijn knieën plaatsnemen, weer met een kap over zijn hoofd. Zijn handen werden onderzocht op explosieven. Abrini had het gevoel dat zijn arrestatie gevierd werd. “Ik hoorde champagnekurken ploffen”, zei Abrini.

Abrini beklaagde zich nadien over moeilijke omstandigheden in de gevangenissen van Brugge en Beveren. De beschuldigde had het over slaapdeprivatie en lawaai dat gemaakt werd. “Normaal dat er veel fouten in mijn verhoren zaten”, aldus Abrini, die zich ook beklaagde over de zeven jaar dat hij in isolatie zat.

Gespuwd en geürineerd op persoonlijke spullen

De advocate van de ‘man met het hoedje’ vroeg nog naar vernederingen die Abrini zou ondergaan hebben. Abrini zei dat er na een transport van Brugge naar Beveren op zijn persoonlijke spullen gespuwd en geürineerd zou zijn, met name op een Koran. “Het tekent je. Er zijn zo veel vernederingen geweest. Vooral de transporten waren moeilijk. Als ik van Brugge naar Brussel moest voor een verhoor stond er luide muziek op.”

“Bent u ook geslagen in Frankrijk?”, wou Pinilla nog weten. “De eerste keer in Frankrijk was in 2018 voor een verhoor. Het was altijd voor twee of drie dagen. De Belgische politie zette me af aan de grens, de Franse pikte me daar op. Ik was gemaskerd. In de gevangenis werd er om 2-3 uur ‘s nachts op mijn deur geslagen. Het is een vorm van psychische foltering, maar voor mij is dat ook foltering. Folteren is niet iets vanuit de films. Het gebeurt in Frankrijk, België, in heel Europa”, antwoordde Abrini.