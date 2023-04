Rudi Garcia, mede na onvrede Cristiano Ronaldo, ontslagen bij Al-Nassr

Het zat er al een tijdje aan te komen. De Fransman Rudi Garcia is niet langer coach van de Saoedische club Al-Nassr. De sportieve tegenvallende resultaten en de confrontatie met zijn spelersgroep lagen aan de basis van zijn ontslag. Garcia’s contract werd in onderling overleg ontbonden.

Cristiano Ronaldo zal binnenkort een nieuwe trainer mogen verwelkomen. Een paar maanden geleden leek alles nog prima te verlopen tussen de Franse coach en de Portugese wereldster. De tegenvallende resultaten in de competitie en de uitschakeling in de Saoedische beker zorgde voor een storing in de relatie.

Met nog zeven speeldagen op het programma staat Al-Nassr tweede in het klassement op drie punten van leider Al-Ittihad. Voor de aanstelling van Cristiano Ronaldo stonden ze nog op de eerste plek. De resultaten zijn echter niet de enigste oorzaak van het ontslag. Onlangs zou Garcia een woordenwisseling hebben gehad met zijn spelersgroep. Die waren het geloof in hun trainer verloren.

Garcia was eerder hoofdcoach van Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, AS Roma, Marseille en tot juni 2021 bij Olympique Lyon. Met Lille en sterspeler Eden Hazard behaalde hij in 2011 de dubbel (titel en beker) in Frankrijk.

De Kroaat Dinko Jelicic, de trainer van de U19, neemt voorlopig de functie als trainer over.