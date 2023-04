KBC-klanten kunnen binnenkort niet meer met ring of armband betalen

De Belgische bank-verzekeraar zegt dat eigenaars van de gadgets persoonlijk op de hoogte werden gebracht van de beslissing. KBC bracht naar eigen zeggen al sinds 21 november vorig jaar geen nieuwe wearables meer in omloop via zijn netwerk.

KBC zegt dat contactloze betalingen momenteel vooral via de bankkaart, smartphone en smartwatch verlopen. “Het aantal transacties via passieve wearables groeit niet in dezelfde mate”, klinkt het.

De betaalmogelijkheid met de passieve wearables wordt half juni automatisch opgegeven en de spullen zullen ook niet langer zichtbaar zijn in KBC Mobile. KBC bood de dienst aan sinds juni 2020.