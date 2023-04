“Geen bom, maar een stoffen kat”: Tweede Kamer ontruimd door goedbedoeld geschenk aan Geert Wilders

Verschillende ruimtes in de Nederlandse Tweede Kamer zijn donderdagmiddag ontruimd geweest omdat er melding was gemaakt van een mogelijk explosief. Het was Geert Wilders, partijleider van de PVV, die aan de alarmbel trok. Hij zei een teddybeer te hebben ontvangen waar bedrading uitstak. Uiteindelijk bleek het om een stoffen kat te gaan, zonder explosieve lading: een goedbedoeld geschenk.

De commotie in de Tweede Kamer ontstond nadat er in de postkamer een verdacht pakketje werd gevonden. Volgens PVV-leider Geert Wilders was het pakketje aan hem gericht. “Pakketje met teddybeer en bedrading aan mij geadresseerd bezorgd in de postkamer van de Tweede Kamer”, tweette hij.

In allerijl werden verschillende commissiezalen op de begane grond van het gebouw ontruimd. Maar het bleek vals alarm. Het geschenk bleek geen explosieven te bevatten. Wilders moest later zelf zijn bericht corrigeren: “Iemand stuurde me met goede bedoelingen een stoffen kat als ’deurstopper’ toe. Beveiliging heeft de kat opengemaakt om te checken en het was dus loos alarm!”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Sinds Wilders twee jaar geleden een pakketje met een “spuit bloed” zou hebben ontvangen, passeert alle post aan hem gericht door een scanner. De politie nam de situatie dus meteen ernstig. Na grondig onderzoek van het stoffen dier, concludeerden ze dat alles veilig was. Na minder dan een uur kon iedereen weer gewoon aan het werk.