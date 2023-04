Speciale eenheden overmeesteren gewapende man die zich verschanst in woning

De wijk Mevrouw Courtmanspark in Oudegem stond donderdagnamiddag in rep en roer. Een man die zich gewapend in zijn eigen woning had verschanst, werd door de speciale interventie-eenheid ORCO naar buiten gehaald en gearresteerd. Wat zijn bedoelingen waren is niet duidelijk.

In het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem kwam de speciale interventie-eenheid ORCO donderdagnamiddag ter plekke om een man uit zijn woning te halen. Hij was gewapend. Vermoedelijk kaderde alles in de relationele sfeer. Ooggetuigen zouden gezien hebben dat de man rond de middag ruzie maakte op straat. Waarschijnlijk met zijn ex-partner. Wat er toen allemaal gezegd en geroepen werd is niet geweten, wel dat de man zich opsloot in zijn woning, met zijn wapen en met de rolluiken naar beneden. (lees verder na de foto)

In deze woning verschanste de man zich. — © svov

En dat maakte mensen ongerust. De politie en andere hulpdiensten werden erbij gehaald. “Fluvius kwam ter plaatse, om gas en elektriciteit af te sluiten. De brandweer was er ook, maar om geen verdere risico’s te nemen hebben we het bijzondere bijstandsteam ORCO opgeroepen”, zegt Patrick Feys, de korpschef van de lokale politie van Dendermonde.

“We hebben geprobeerd om met de persoon te praten en te onderhandelen, maar dat is niet goed gelukt.” De agenten van het speciale interventieteam vielen de woning binnen en konden de man overmeesteren. Na twintig minuten brachten ze hem naar buiten. “Hij werd meteen overgebracht naar de cel”, zegt Feys. (lees verder na de foto)

De speciale eenheden konden de man uit zijn huis halen. — © svov

Er wordt nu verder onderzocht wat de man van plan was. De buren die stonden te kijken naar de inval reageren alvast geschokt. Niet zo heel lang geleden, in februari, werd in hetzelfde Mevrouw Courtmanspark nog een 64-jarige man vermoord.

Onderzoeksrechter

“Het was toch even schrikken toen die speciale eenheden arriveerden en zeker toen we ze zagen binnen gaan in dat huis”, zegt een omstaander. “Je ziet dat wel op tv, maar nooit zo kort bij huis. De man die er woonde, kennen we niet zo goed. Ik kan niet zeggen dat er eerder al problemen waren.”

De kans is groot dat de verdachte vrijdag voor de onderzoeksrechter zal geleid worden in Dendermonde. Die zal dan beslissen of hij langer aangehouden moet worden of vrijkomt, al dan niet onder voorwaarden.