Telenet verhoogt tarieven opnieuw: “Gevolg van de inflatie”

De vorige prijsverhoging dateert van 19 juni vorig jaar. Toen kwam er 4,7 procent bij. Net als toen verwijst Telenet naar de inflatie.

​”We willen steeds onze kosten en inkomsten op een goede manier beheren. We houden daarbij rekening met de huidige economische situatie”, zegt het bedrijf. “We passen onze prijzen aan als gevolg van de inflatie die een impact heeft op onder andere de loonkosten en prijzen van technologische apparatuur.”

De populaire ONE-bundel gaat bijvoorbeeld van minstens 69,10 euro per maand naar minstens 73,24 euro. Het basisabonnement voor internet (Easy) stijgt van 31,41 euro naar 33,29 euro per maand. Telenet zal klanten in de komende weken persoonlijk op de hoogte brengen.

Een aantal tarieven blijven buiten schot. Onder meer de BASE-abonnementen, de entertainmentpakketten en de installatiekosten verhoogt Telenet niet.