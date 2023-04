OPEC verwacht mogelijk tekort op oliemarkt in vierde kwartaal

Oliekartel OPEC denkt dat er in het vierde kwartaal van dit jaar een tekort aan ruwe olie in de wereld kan zijn. Het kartel geleid door Saoedi-Arabië is samen met partnerlanden als Rusland namelijk de olieproductie aan het verlagen om zo de prijzen te stutten. Maar de vraag naar olie neemt wel toe.

De in Wenen gevestigde organisatie schrijft in haar maandelijkse rapport dat het tekort in het vierde kwartaal zo’n 2 miljoen vaten (van 159 liter) per dag kan bedragen. Het kartel maakte begin deze maand onverwachts bekend de productie vanaf mei met nog eens meer dan 1 miljoen vaten per dag te gaan verlagen om zo de “stabiliteit op de oliemarkt te ondersteunen”.

Rusland is ook bezig de productie te verlagen, mede door de westerse sancties tegen het land wegens de oorlog in Oekraïne.

Stijgende vraag

Maar de wereldwijde olievraag neemt dit jaar volgens de OPEC met gemiddeld 2,3 miljoen vaten per dag toe. De totale olievraag zou daardoor moeten stijgen naar het recordniveau van 101,9 miljoen vaten per dag. De oliebehoefte wordt onder meer aangejaagd door het economisch herstel na de coronapandemie, onder meer in de luchtvaart. Ook de heropening van de Chinese economie na het loslaten van het strikte coronabeleid zal de vraag stuwen, aangezien China ‘s werelds grootste importeur van ruwe olie is.

Door de aangekondigde productieverlaging steeg de olieprijs al flink de voorbije dagen. Sinds begin deze maand werd een vat Brent-olie 7 dollar duurder tot zo’n 87 dollar.