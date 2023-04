Levenloos lichaam van man uit water gehaald aan Houtdok in Gent

Aan het Houtdok is donderdagmiddag het levenloze lichaam van een man uit het water gehaald.

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt het overlijden van het slachtoffer, maar kan donderdag nog geen uitleg geven over de omstandigheden. “We onderzoeken wanneer en hoe de man in het water is terechtgekomen. Er volgt nog een inwendige lijkschouwing”, zegt het parket.

In juli vorig jaar werd al eens een overleden man uit het water gehaald aan het Houtdok. Onderzoek wees toen uit dat het slachtoffer al een hele tijd in het water lag.

