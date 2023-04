Timothy Derijck weigert hoop op behoud met Zulte Waregem op te geven: “Nu moeten we het laten zien”

Vorig weekend moest Timothy Derijck noodgedwongen geschorst toekijken tijdens de partij op bezoek bij Charleroi. In en tegen Eupen is de ervaren verdediger opnieuw van de partij. “Eupen speelt zaterdag thuis en verzamelde de voorbije weken ook meer punten dan wij. Het is dan ook moeilijk in te schatten hoe groot onze kansen zijn.”

Het geloof in de goede afloop is bij veel Essevee-fans al een poosje verdwenen. Anderen klampen zich dan weer wanhopig vast aan die ultieme kans op een heus voetbalmirakel. Timothy Derijck (35) toont zich een realist, maar weigert de handdoek in de ring te gooien. “We hebben het eigenlijk nog in eigen handen, want als we tweemaal winnen, is de kans heel groot dat we ons zullen redden. Laten we nu toch maar eerst die partij in Eupen tot een goed einde brengen.”

Essevee kon ondertussen al elf competitieduels op rij niet meer winnen. Allesbehalve hoopgevende statistieken, als je weet dat enkel een zes op zes volstaat om een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League mogelijk te maken. “Nu tellen enkel nog de resultaten, maar het is zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van de verdedigers of de aanvallers. Natuurlijk mogen we hier individueel op afgerekend worden, maar uiteindelijk speel je toch als een team. Het lost niets op als we elkaar nu van alles beginnen te verwijten.”

De voorbije achttien jaar gold Zulte Waregem als een vaste waarde op het hoogste niveau van het Belgische voetbal, maar dit seizoen sloeg Essevee al te vaak een mal figuur. “Eindelijk is iedereen fit, nu moeten we het laten zien. Anderzijds kun je er niet om heen dat de resultaten van de voorbije maanden ook wonden hebben geslagen. Nu moeten we proberen om rustig te blijven en deze prachtige club in eerste klasse te houden.”

Derijck beseft dat zijn team voor veel waarnemers een vogel voor de kat is, maar wil nu vooral focussen op de twee laatste speeldagen. “Eupen speelt zaterdag thuis en verzamelde de voorbije weken ook meer punten dan wij. Het is dan ook moeilijk in te schatten hoe groot onze kansen zijn. Vergeet trouwens niet dat Eupen ook nog op bezoek moet naar Brugge, waar ze niet eens zo lang geleden nog punten pakten. Dus: zes op zes is geen garantie op het behoud.”

“Je kunt er niet omheen dat het in onze situatie ook niet makkelijk is om punten te pakken. We werken keihard, maar je merkt dat het mentaal ook niet altijd makkelijk is voor de vele jonge spelers die onze kern telt. Het zijn ook geen makkelijke duels die ons nog resten. Zo nemen we het op de laatste speeldag op tegen Cercle Brugge, een team dat al maanden fantastisch presteert.”

Voordeel van de duidelijkheid

De herinnering aan het 5-5-gelijkspel tegen Eupen in de heenronde doet ook nog menig Essevee-fan gruwelen. “Eerlijk gezegd hebben we het daar nog niet over gehad”, verrast Derijck. “De gelijke spelen tegen Seraing en Oostende deden volgens mij meer pijn. Die 5-5 was natuurlijk een waanzinnige uitslag, maar volgens mij was die eindscore eigenlijk best wel een correcte weergave van die wedstrijd. We mogen ons niet te veel blindstaren op die ene partij en het effect op onze situatie. Nu is het voor ons duidelijk: we moeten gewoon tweemaal winnen, dat heeft ook het voordeel van de duidelijkheid.”