Engelse analisten zijn streng voor ex-Tottenham-ster Dele Alli na opduiken lachgas-beelden: “Een lachende, gierende idioot die niet graag traint”

Waar is het verkeerd gelopen? In 2018 was Dele Alli nog the next big thing, nu staat hij bekend als een probleemkind in het moderne voetbal. Aan het begin van het seizoen leende zijn club Everton de 27-jarige voetballer uit aan het Turkse Besiktas, maar daar loopt het allesbehalve gesmeerd. De middenvelder heeft een rampzalige periode achter de rug, mede door blessures en slechte prestaties. Trainer Senol Gunes zag geen toekomst in de Engelsman waardoor zijn uitleenperiode vroegtijdig werd beëindigd.

Engelse analisten zijn ondertussen niet mals voor Dele Alli. “In 2018 waren we nog aan het discussiëren of hij de beste middenvelder in Europa was, nu is hij een schim van zichzelf en het is zijn eigen fout”, vertelt Simon Jordan aan talkSPORT.

De carrière van de voormalige international gaat van kwaad naar erger. Analisten beschrijven zijn transfer naar Everton in 2022 als één van de slechtste van de voorbije jaren. Everton trainer Sean Dyche reageerde op de persconferentie – naar aanloop van de match tegen Fulham op zaterdag – voor een eerste keer op de feiten: “Hij staat een tijdje aan de kant met een blessure. Sommige zaken die verschenen zijn, hij is 27, zoals de meeste voetballers weten ze welke dingen ze moeten doen en welke niet.”

Everton trainer Sean Dyche. — © REUTERS

Dyche antwoordde ook op de vraag of er sancties volgen. “Wil je dat ik mijn spelers elke minuut van de dag volg in hun privéleven? We kunnen hen enkel maar aanraden en begeleiden om de juiste keuzes te maken.”