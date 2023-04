Geheime dienst FSB zoekt Oekraïner na moordaanslag op Russische blogger

Na de moord op een Russische militaire blogger in Sint-Petersburg heeft de Russische geheime dienst FSB naar eigen zeggen een Oekraïner geïdentificeerd die achter de aanslag met springstof zou zitten. De 35-jarige verdachte, die niet bij naam genoemd werd, plaatste de springstof in een borstbeeld, dat explodeerde, zo deelde de FSB donderdag mee.

Bij de explosie op 2 april in een café in het centrum van Sint-Petersburg werd blogger Vladlen Tatarski (in het echt Maxim Fomin) gedood.

Een 26-jarige vrouw, die voor de aanslag in de cel zit, gaf toe dat ze de buste in het café aan Tatarski overhandigd had. Dat is ook te zien op videobeelden. De vrouw zou er echter van uitgegaan zijn dat enkel een afluisterapparaat verstopt was in het beeld. Daarmee zou de blogger, die intensief over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne berichtte, afgeluisterd worden.

De gezochte Oekraïner voor wie nu een internationaal opsporingsbericht is verspreid, handelde volgens de FSB in opdracht van de Oekraïense geheime diensten. Oekraïne heeft ontkend dat het bij de moordaanslag betrokken is. Volgens de FSB verliet de man Rusland na de aanslag. Hij zou op 3 april via Armenië naar Turkije gevlucht zijn. Russische staatsmedia publiceerden persoonlijke documenten en foto’s van de vermeende dader.