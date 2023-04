Bijna zeven miljoen euro aan prijzengeld op het spel voor Belgische clubs in Europa

Voor Union (2,8 miljoen euro), Anderlecht (2 miljoen euro) en AA Gent (2 miljoen euro) staat vanavond - en in de terugmatch volgende week - in totaal bijna zeven miljoen euro op het spel in Europa. Dat is het prijzengeld dat de Europese voetbalbond UEFA uitlooft voor het bereiken van de halve finale in de Europa League (Union) en de Conference League (Anderlecht en AA Gent).

Union kan tegen Bayer Leverkusen 2,8 miljoen euro aan prijzengeld verdienen indien het zich voorbij de Duitsers in de halve finale van de Europa League knokt. Aanvullend zou Union ook een groter deel van de market pool van het tv-geld krijgen, maar die precieze aantallen zijn nu nog niet bekend.

Union verdiende tot nu toe al een kleine elf miljoen euro aan deze Europese campagne: 3,63 miljoen euro premie voor kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League, bijkomend 528.000 euro premie op basis van het coefficiënt, 2,73 miljoen euro voor de vier zeges en één draw in de groepsfase, 1,1 miljoen euro om de groep te winnen, 1,2 miljoen euro voor kwalificatie voor de achtste finale en 1,8 miljoen euro voor kwalificatie voor de kwartfinale.

Twee miljoen op het spel voor Anderlecht en AA Gent

Voor Anderlecht en AA Gent gaat het tegen AZ en West Ham telkens om de ronde som van twee miljoen euro. Die is verbonden aan een plekje in de halve finales van de Conference League. Net zoals bij Union zullen ook Anderlecht en AA Gent net wat meer geld uit de market pool krijgen als ze de halve finale halen. Pittig detail: per ronde moeten clubs dat bedrag delen met teams uit hetzelfde land die ook nog actief zijn. Dat wil zeggen dat Anderlecht of AA Gent (iets) meer geld zou krijgen in de volgende ronde mocht het andere Belgische team die niet halen.

© BELGA

Anderlecht haalde tot dusver al een dikke 7,8 miljoen euro op in Europa: 2,94 miljoen euro voor deelname aan de groepsfase van de Conference League, 1.335.000 euro premie op basis van het coëfficiënt, 1.332.000 euro voor twee zeges en twee draws in de groepsfase, 325.000 euro om tweede te worden in de groep, 300.000 euro om de play-offronde te halen, 600.000 euro om de achtste finale te halen en 1 miljoen euro om de kwartfinale te halen.

Dat is net iets meer dan AA Gent, dat bijna een identiek parcours aflegde in de Conference League: 2,94 miljoen euro deelnamepremie aan de groepsfase, 1.332.000 euro voor twee zeges en twee draws in de groepsfase, 325.000 euro om tweede te worden in de groep, 300.000 euro om de play-offronde te halen, 600.000 euro om de achtste finale te halen en 1 miljoen euro om de kwartfinale te halen. Het enige verschil is dat de Gentenaars net wat minder coëfficiëntenpremie kregen dan paars-wit: 1.201.500 euro. Daardoor zitten de Buffalo’s nu aan 7,7 miljoen euro aan Europese opbrengsten uit prijzengeld.