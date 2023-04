Na overstap van tienjarige voetballer van Anderlecht naar Club Brugge: de jacht op jonge voetballers in ons land blijft meedogenloos

Club Brugge plukt Joris Manzila weg bij Anderlecht. Een begeerd toptalentje met de stijl van Ronaldinho, maar nog maar een ventje van 10 jaar oud. Waarom wordt er in godsnaam al jacht gemaakt op zo’n jonge kinderen? Wel, topclubs willen voetbaltalenten zo vroeg binnenhalen omdat ze zo ontsnappen aan opleidingsvergoedingen en sterkmakingen. Welkom in the war on talent.