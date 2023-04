Wie dronken wordt aangehouden mag voortaan ook officieel gebruikmaken van het toilet

Wie aangehouden wordt voor openbare dronkenschap heeft voortaan officieel recht op onder meer medische bijstand, voldoende drinkwater, het gebruik van sanitaire voorzieningen en eventueel een maaltijd, al is dat laatste afhankelijk van het tijdstip. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Franky Demon waarvoor de Kamer donderdag unaniem het licht op groen zette.

Wie openbaar dronken is en daardoor overlast of gevaar veroorzaakt kan twee tot twaalf uur lang worden opgesloten in een politiecel of in een gemeentelijk huis van bewaring. Het Comité P, dat de politie controleert, wees er in het jaarverslag van 2014 al op dat het in principe niet om een bestuurlijke aanhouding gaat, waarmee bijvoorbeeld relschoppers tot twaalf uur lang in de cel kunnen belanden. Wie wordt opgesloten voor openbare dronkenschap, heeft in principe dus niet dezelfde rechten als wie bestuurlijk wordt aangehouden, waarschuwde het Comité P.

Hoewel de commissaris-generaal van de federale politie destijds benadrukte dat de principes van de bestuurlijke aanhouding al worden toegepast voor openbaar dronkenschap, past de Kamer nu toch een mouw aan de wetgeving. Door de zogenaamde ‘besluitwet betreffende de beteugeling van de openbare dronkenschap’ van 1939 te wijzigen moet wie dronken wordt aangehouden voortaan “in kennis worden gesteld van de vrijheidsberoving, de redenen van de vrijheidsberoving en de maximale duur ervan”. Daarnaast mogen aangehouden personen vragen dat er een vetrouwenspersoon wordt verwittigd en hebben ze recht op “medische bijstand, voldoende drinkwater, gebruik van het sanitair voor de duur van de vrijheidsberoving (..) en, afhankelijk van het tijdstip, recht op een maaltijd.”

Daarnaast betekent de wetswijziging dat de officier van bestuurlijke politie betrokken wordt in het proces. Die is onder meer verantwoordelijk voor het verrichten of handhaven van de aanhouding, de registratie ervan in het register van vrijheidsberovingen en het op de hoogte stellen van de burgemeester.