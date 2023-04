Huisanalist Franky Van der Elst begrijpt de woede van Cercle, maar: “Kan het soms met wat meer overleg?”

Over de arbitrage en de VAR kon je het deze week maar beter niet hebben bij Cercle Brugge. Niet onlogisch, want als zelfs analisten van mening zijn dat er van de veertien strafschoppen maar zeven terecht zijn, stemt dit inderdaad tot nadenken. Maar om daarom ook het hele systeem in twijfel te trekken, is echter ook een brug te ver. We zochten een objectieve bron en legden ons oor te luisteren bij onze huisanalist Franky Van der Elst.

Hij mag dan intussen 61 jaar zijn, Franky Van der Elst heeft nog altijd het geheugen van een jonge springer en kan zich alle fases en cijfers uit de Jupiler Pro League moeiteloos voor de geest halen. Deze week kreeg hij nog een geheugensteuntje van de redactie van Extra time. De analisten van maandagavond waaronder Van der Elst kregen via Whatsapp de veertien strafschoppen die Cercle dit seizoen tegen kreeg nog eens te zien. “Bij één penalty tegen Charleroi kon ik niet echt zien wat er aan de hand was en dat liet ik dan ook open, want er ontbrak een herhaling. De helft ervan vond ik toch op zijn minst vreemd en voor veel discussie vatbaar. Of ze effectief ook een invloed hadden op het resultaat valt wel veel moeilijker te bepalen. Ze hebben bij Cercle dus echt wel reden om mistevreden zijn, maar om hier nu uit te besluiten dat men hen er niet bij wil of dat ze niet mogen meedoen aan die Europe play-offs, dat mogen ze nu echt niet denken. Natuurlijk zijn dat emotionele reacties en van supporters is dit begrijpelijk. Voor ons is dit makkelijker als neutrale waarnemers. In Brugge moet ik nu vaak horen: Begaat de tegenpartij datzelfde handspel, dan wordt er niet gefloten. Wel, ik vind het echt compleet fout om dat ook maar te zeggen of te denken. En als dat echt ook zo zou zijn, dan stop ik onmiddellijk met naar het voetbal te gaan. Als je daar met die gedachte zou moeten zitten, dan houdt het voor mij op.”

Te wild en te gehaast

Dat Cercle veel strafschoppen tegen krijgt, is uiteraard ook een gevolg van de powerplay en press. Er vielen Van der Elst trouwens nog een paar zaken op bij het analyseren van die veertien strafschoppen. “De meeste zijn het gevolg van handspel”, stelde de analist vast. “Er zitten ook veel domme bij, Marcelin durft al eens een onbezonnen fout te maken en Lopes zelfs als hij de bal niet heeft. In een duel heeft hij vrijwel altijd iets mee en laat hij vaak ook zijn been hangen. “

Over de omstreden en veel besproken strafschop van vorige zondag op Antwerp, heeft Van der Elst een duidelijke mening. “Dat was absoluut geen penalty, maar ik maakte wel onmiddellijk de bedenking: Somers, wat doe je toch? Die bal valt voor zijn voet, hij geeft er een trap op tegen iemand van Cercle zijn hoofd, die bal komt terug en dan ontstaat die fase. En dan den ik: moet het weer zo gehaast? Kan het niet wat rustiger, maar met wat meer overleg. Die manier van spelen levert hen wel iets op, maar in mijn ogen gaat het er toch te vaak iets te wild aan toe. Tegen Charleroi gooit Popovic er zich nog voor zoals een doelman, ook niet slim, natuurlijk.”

Charleroi of Anderlecht

Van der Elst gunt Cercle die felbegeerde achtste plaats, maar vreest dat het moeilijk wordt. “Ik heb altijd gezegd dat het Charleroi zou worden als die match tegen Mechelen zou herspeeld worden. Dat is nu niet het geval maar het kan nog altijd want Charleroi is een rare ploeg en kan zomaar gaan winnen op Standard als ze een goede dag hebben. En Anderlecht blijft Anderlecht natuurlijk. Cercle heeft inderdaad een vrij makkelijk programma met STVV en Zulte Waregem, maar ze staan ook achter en tellen minder gewonnen matchen. Het wordt moeilijk voor ze, maar zelf kunnen ze het elke tegenstander moeilijk maken. Want er loopt natuurlijk wel kwaliteit bij Cercle. Die Ueda, bijvoorbeeld, kan een goal maken en is echt wel een goeie. Soms zie je hem een uur niet, maar plots slaat hij toe en doet hij iets. Het is alleen spijtig voor Cercle dat ze het niet helemaal zelf meer in eigen handen hebben.”