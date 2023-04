Fors gestegen olieprijzen leggen topman ExxonMobil geen windeieren: ruim de helft meer loon in 2022

De topman van het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil heeft over 2022 een fors hogere beloning gekregen. Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten boekte vorig jaar een recordwinst dankzij de fors gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne.

In totaal krijgt topman Darren Woods een bedrag van 35,9 miljoen dollar aan loon over 2022. Dat is omgerekend zo’n 32,4 miljoen euro en een stijging van 52 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het overgrote deel van dat bedrag bestaat uit aandelenpakketten. Ook andere topbestuurders van het bedrijf uit Texas profiteren mee.

Woods behoort daarmee tot de best betaalde toplui van de grote oliebedrijven. Zijn collega Mike Wirth van het Amerikaanse Chevron ontving 23,6 miljoen dollar en de vertrokken topman Ben van Beurden van Shell kreeg circa 12 miljoen dollar voor het boekjaar 2022.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft geregeld kritiek geuit op de hoge beloningen en winsten in de oliesector en de grote dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. Hij zei dat die woekerwinsten zijn geboekt op de rug van de consument die juist meer moest betalen voor brandstof. Maar Woods repliceerde dat in 2020 tijdens de coronapandemie juist miljardenverliezen werden geleden toen de olieprijzen kelderden. Hij verdedigt ook de enorme investeringen die het bedrijf moet doen.