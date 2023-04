Wie is 21-jarige Amerikaan die werd opgepakt voor lekken van militaire documenten? “Als we zijn berichten niet lazen, werd hij kwaad”

Jack Teixeira, die als reservist van de luchtmacht toegang had tot de documenten, werd gisteren opgepakt in zijn ouderlijk huis.

Achter het spectaculaire lek aan Pentagon-documenten zit geen klokkenluider of buitenlandse spion, wel een 21-jarige gamer. Het gaat om Jack Teixeira, die als lid van een reservistencomponent van de luchtmacht, toegang had tot de documenten. Die deelde hij eerst met enkele online vrienden in een private Discord-chatgroep, maar al snel raakten ze verspreid via andere groepen, Telegram en het notoire onlineforum 4Chan. De FBI heeft de man donderdag opgepakt.