Standard-trainer Ronny Deila reageert op vermeende interesse van Club Brugge: “Alleen iets very very good kan me hier weglokken”

Flashback naar 21 augustus 2022. Standard gaat thuis met de billen bloot tegen OH Leuven (1-3) en zakt weg naar de vijftiende plaats in het klassement. Door het uitblijven van transfers en met het dramatische seizoen 2021-2022 nog fris in het geheugen trekken waarnemers en analisten aan de alarmbel. “Dit Standard moet zich zorgen maken om het behoud”, is de algemene teneur.

Fast forward naar vandaag, bijna vijf maanden later. Met nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie heeft Standard (52 punten) nog één puntje nodig om zeker te zijn van deelname aan de Europe Play-offs en vormt het zelfs nog een bedreiging voor de vierde plaats van AA Gent (55 punten).

Een verrijzenis die grotendeels wordt toegeschreven aan één man: Roaring Ronny Deila. De charismatische Noorse coach die op handen wordt gedragen door het Luikse publiek, zijn spelers en zijn collega-trainers. Zelfs Felice Mazzu, de coach van de grote Waalse rivaal, sprak in de aanloop naar le choc wallon zijn bewondering uit voor Deila. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar op basis van wat ik van hem zie en hoor, is hij een coach die me inspireert”, zei Mazzu gisteren op zijn persconferentie.

Deila is stilaan een God in Luik. — © BELGA

Kaper op de kust

De keerzijde van Deila’s succes voor Standard: zijn straffe parcours lokt de aandacht van de concurrentie. Zo is het geen geheim dat Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, een grote bewonderaar is van zijn werk bij de Rouches. De Noor bewees dit seizoen dat hij de perfecte man is om een kleedkamer op te kuisen en de onvoorwaardelijke steun van het publiek voor hem en zijn team kan winnen. En laat dat nu net het type zijn waar ze bij Club Brugge naar op zoek zijn voor volgend seizoen.

Mannaert is een verdoken bewonderaar van Deila. — © BELGA

Zelf ontkent Deila dat er al contact is geweest met de uittredende landskampioen, ook al klinken er vanuit Brugge andere signalen. Zeker is dat hij in Luik nog twee seizoenen onder contract ligt en het er best naar zijn zin heeft, ook al zou hij graag een groter transferbudget krijgen voor komend seizoen. “Ik ben hier gelukkig”, herhaalde hij deze week nog maar eens. “Of de geruchten rond Club Brugge me dan storen? Nee, helemaal niet. Het is een gevolg van het goede werk waar we hier mee bezig zijn. Als er zich toch een kans voordoet, dan zal het iets very very good moeten zijn om me hier weg te lokken. Standard is een geweldige club en ik zie hier nog vele mooie uitdagingen.“

De grootste uitdaging die Deila dit seizoen nog rest, is het terugbrengen van de Europese avonden naar Sclessin. “Dat is het enige waar ik nu mee bezig ben. De laatste weken zijn we goed op dreef en genieten we volop van de geweldige sfeer in onze thuiswedstrijden. We willen dit seizoen zo sterk mogelijk eindigen om aan het volgende te beginnen met een goed gevoel.” Lees: met een Europees ticket. Anders zou de lokroep vanuit Brugge wel eens verleidelijker kunnen klinken. Op voorwaarde dat ze daar ook de Europese trein niet missen.