Alleen Erling Haaland heeft dit seizoen al evenveel goals in Europa als Union-spits Victor Boniface: “Of ik te groot ben voor deze club? Dat zeg jij, niet ik”

Victor Boniface is zich met Union in de schijnwerpers aan het spelen. Op bezoek bij Bayer Leverkusen scoorde de Nigeriaanse spits opnieuw. Daardoor zit hij al aan elf Europese doelpunten dit seizoen. Enkel een zekere Erling Haaland (Manchester City) doet evengoed. “Ik zag een gaatje in de hoek en besliste de bal daarin te plaatsen.”

Boniface had voordat hij naar Union kwam al vijf Europese doelpunten op zijn teller - goals die hij in de voorronde van de Champions League scoorde voor zijn ex-club Bodø/Glimt. Intussen zit hij in de Europa League-campagne van de Unionisten ook alweer aan zes goals. Daarmee is hij op dit moment samen met Manchester United-spits Marcus Rashford topschutter van de competitie.

Te groot voor Union?

Genoeg voor zelfs de Duitse journalisten om zich na de wedstrijd rond Viktor Boniface te verzamelen. Het toont aan hoe impressionant de Nigeriaan was. Of hij niet stilaan te groot wordt voor Union? “Dat zeg jij, niet ik”, glimlachte hij. Het heeft er in elk geval alle schijn van dat Boniface Union in de zomer zal verlaten, clubs als Napoli en Lazio volgen hem van dichtbij. “Ik weet niks van eventuele interesse, ik hoor het nu voor het eerst”, deed Boniface de waarheid sowieso oneer aan. “Ik ben er ook niet mee bezig, ik focus me op Union. Ik vond dat we een goede wedstrijd speelden, we hebben alles in eigen handen om het volgende week af te maken. Ikzelf droom al van de finale, maar de weg is nog lang. Mijn goal? Ik zag een hoekje, zo dus…” Ook bij de interviews van de Leverkusen-spelers was Boniface een thema, zij hadden vooral zijn spiermassa opgemerkt. “En toch zit ik niet graag in de fitness, geloof het of niet. Mijn kracht is aangeboren.”