Gamer en wapenfreak die geheime documenten lekte opgepakt door de FBI

De minister van Justitie Merrick Garland maakte de arrestatie van Teixeira op een korte persconferentie bekend. Hij wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke defensiedocumenten en zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden, klonk het.

Op beelden die Amerikaanse media van de arrestatie hebben gemaakt, is te zien hoe zwaar bewapende agenten de jonge militair in kaki T-shirt en rode short bevelen naar buiten te komen met de handen in de lucht. Daarna wordt hij in de boeien geslagen en afgevoerd.

De arrestatie verliep volgens de politie zonder geweld.

Teixeira werkte volgens The New York Times als reservist bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij zou de geheime documenten hebben gestolen in Fort Bragg, een basis van de Air National Guard.

Eerder berichtten Amerikaanse media al dat de FBI donderdag de woning van zijn moeder hadden doorzocht. Teixeira zelf was er toe niet.

De Amerikaanse krant The Washington Post kwam eerder vandaag ook al met het nieuws dat de gestolen en uitgelekte documenten voor het eerst gepost werden in een chatgroep op het platform Discord. De groep werd in 2020 tijdens de pandemie opgericht en was alleen toegankelijk op uitnodiging. De ongeveer twintig leden, voornamelijk jongens en jongemannen, deelden een fascinatie voor “wapens, militaire uitrusting en God” en zagen elkaar als een hechte familie, aldus de krant.

Eind vorig jaar ging de zelfverklaarde leider Jack Teixeira of “OG” (Original Gangster) een stapje verder. De jonge twintiger deelde in de groep geheime documenten, waarvan hij zei dat hij ze vanop zijn werk op een militaire luchtmachtbasis had meegenomen.

Welke straf hij riskeert is nog niet duidelijk.

