Een paar saaie bedrijfsgebouwen aan de rand van Dordrecht veranderden woensdag voor de buitenwereld in een schatkamer. Dealer van klassieke auto’s Nico Aaldering onthulde dat er 230 wagens staan die hij in mei laat veilen. Een dag na de onthulling is meer duidelijk over de achtergronden van de Palmen-collectie.