Victor Boniface alweer de grote held bij Union: “Nu is het uitkijken naar de terugmatch in Brussel”

“We wisten dat het een moeilijke match zou worden, dus we zijn blij met het gelijkspel. Eigenlijk mogen we fier zijn dat we hier nu al stonden, tegen een heel sterk team. Maar nu is het uitkijken naar de terugmatch in Brussel. Dat de Bundesliga mij ligt? Dat weet ik niet. (grijnst) Daar denk ik nog niet over na.”