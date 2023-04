José Mourinho sneert naar Nederlanders na heruitgave van Conference League-finale: “Jullie zaten tien maanden te wenen”

The Special One werd op de persconferentie achteraf wat geprovoceerd door een Nederlandse journalist, die hem fijntjes vertelde dat Roma wel de kansen had gehad om te scoren in Rotterdam. Toen Mourinho antwoordde: “Natuurlijk, maar voetbal draait niet om kansen creëren, het draait om doelpunten maken”, repliceerde de journalist: “Zoals in Tirana.” Daarmee verwees hij naar de 1-0-nederlaag van Feyenoord tegen Roma in de finale van de Conference League vorig jaar, een verlies die in de ogen van de Nederlanders onverdiend was. “Dus we zijn het eens?”, voegde hij er nog aan toe.

Dat kon Mourinho niet laten passeren. “Ah, vandaag zijn we het eens?”, sneerde de Portugees. “Maar de voorbije tien maanden hebben jullie wel zitten wenen (lacht). Maar jullie hadden dat niet moeten doen. Weet je waarom? Je kan de match die je al verloren hebt, niet meer winnen. Het enige probleem vandaag is dat de match nog niet gedaan is. Het is half-time.” Waarop de journalist in kwestie hem meteen van antwoord diende: “We zien elkaar in zeven dagen.” Mourinho: “Goed. En ik beloof je: als ik verlies, zal ik geen tien maanden lang nachtmerries hebben.”

Dat belooft voor de terugmatch...

Bekijk de beelden hier: