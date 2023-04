Apple en Amazon winnen flink aan beurswaarde op Wall Street

Technologiebedrijven als Apple en Amazon zijn donderdag flink omhoog gegaan op de beurzen in New York. Wall Street putte vertrouwen uit de laatste cijfers over de arbeidsmarkt en de producentenprijzen die volgens kenners weleens aanleiding zouden kunnen zijn voor de Amerikaanse centrale bank om het nog rustiger aan te gaan doen met het verhogen van de rente. De laatste tijd zijn er meer signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is en er zijn zelfs zorgen over een recessie.

Vooral voor de waardering van technologiebedrijven zou het gunstig zijn als de Federal Reserve zou stoppen met renteverhogingen. Techgraadmeter Nasdaq won daarom wel 2 procent tot 12.166,27 punten. De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 34.029,69 punten en de bredere S&P 500 steeg 1,3 procent tot 4.146,22 punten. Voor de Dow en de S&P gaat het om de hoogste slotnotering in bijna twee maanden tijd.

Apple, dat donderdag ook beloofde vanaf 2025 alleen nog maar gerecycleerde kobalt te gebruiken in de accu’s van zijn iPhones, iPads en andere producten, werd ruim 3 procent hoger gezet. Amazon won bijna 5 procent. Amazon kondigde ook aan met diensten te komen die andere bedrijven moeten helpen hun eigen chatbots en andere toepassingen te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Met die stap volgt Amazon andere grote techbedrijven in de race om AI.

Ook olie- en gasconcern ExxonMobil (+0,5 procent) won aan beurswaarde. Beleggers schrokken er niet van dat topman Darren Woods over 2022 een fors hogere beloning heeft gekregen. In totaal krijgt Woods een bedrag van 35,9 miljoen dollar. Dat is omgerekend 32,4 miljoen euro en een stijging van 52 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Delta Air Lines hoorde juist bij de verliezers met een min van dik 1 procent. De luchtvaartmaatschappij leed in het eerste kwartaal verlies en de resultaten voldeden niet aan de verwachtingen van analisten. Delta kampte met hogere kosten voor bijvoorbeeld brandstof en personeel. De brandstofrekening lag 30 procent hoger dan een jaar eerder. Daarnaast heeft het bedrijf de lonen voor werknemers verhoogd.

Motorfietsenmerk Harley-Davidson zakte daarnaast bijna 2 procent na het nieuws dat financieel topvrouw Gina Goetter vertrekt bij het bedrijf. Ze stapt over naar speelgoedfabrikant Hasbro (+2,6 procent).

Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent minder waard op 82,34 dollar per vat. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 86,28 dollar per vat. De euro was 1,1048 dollar waard, tegenover 1,1061 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.