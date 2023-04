Bestuurder probeert via voetpad in te halen, maar knalt tegen elektriciteitspaal: inzittende beweert dat hij niet achter het stuur zat

Wonder boven wonder geraakte niemand gewond.

Moorslede

In de Stationstraat in Moorslede gebeurde donderdagavond een zwaar ongeval. Een jonge bestuurder wou er een inhaalmanoeuvre maken en besloot om zijn voorligger rechts, via het voetpad, in te halen. Zijn wagen knalde daarbij tegen een elektriciteitspaal. Wonder boven wonder geraakte niemand gewond.