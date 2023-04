Dante Vanzeir kent zijn straf: zes matchen geschorst, boete en lessen

© Icon Sportswire via Getty Images

Dante Vanzeir is door de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS zes matchen lang geschorst wegens zijn racistische taal. Hij moet daarnaast een boete betalen en lessen volgen. Dat heeft zijn club, New York Red Bulls, bekendgemaakt.

Vanzeir zou tijdens de match van de New York Red Bulls tegen de San Jose Earthquakes op 8 april racistische taal gebruikt hebben. Ondanks zijn excuses, werd de 24-jarige Limburger meteen op non-actief geplaatst door zijn club terwijl de Major League Soccer (MLS) een onderzoek voerde. Dat is nu afgerond en Vanzeir kent zijn straf.

De voetbalcompetitie schorst de spits voor zes reguliere MLS-matchen en het wordt hem ook verboden deel te nemen aan de Lamar Hunt U.S. Open Cup, MLS NEXT Pro matchen en oefenwedstrijden tot de schorsing is afgelopen. Daarnaast heeft MLS een boete “van een niet bekendgemaakt” bedrag opgelegd en moet Vanzeir deelnemen aan trainings- en onderwijssessies, net als een herstelprogramma. Dat meldt zijn club.

Major League Soccer kon in principe overgaan tot een contractverbreking, maar zover komt het dus niet.