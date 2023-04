Burkina Faso kondigt “algemene mobilisatie” aan om jihadistisch geweld het hoofd te bieden

De Burkinese autoriteiten hebben donderdag een “algemene mobilisatie” afgekondigd om “de staat alle noodzakelijke middelen te geven” om het jihadistisch geweld in het Afrikaanse land het hoofd te bieden.

“Het decreet is vooral bedoeld als juridisch kader voor alle acties die moeten worden ondernomen om de situatie in Burkina Faso aan te pakken”, klinkt het in een mededeling van het presidentschap.

“Gezien de veiligheidssituatie in Burkina Faso hangt de redding van het land af van een inspanning van alle zonen en dochters”, verklaarde minister van Defensie Kassoum Coulibaly.

Door de algemene mobilisatie krijgen de autoriteiten het recht om personen op te vorderen, net als goederen en diensten. Daarnaast krijgen ze ook het recht om levensmiddelen te controleren en herverdelen en mensen op individuele of collectieve basis op te roepen voor het leger.

Burkina Faso bevindt zich sinds 2015 in een spiraal van jihadistisch geweld. Afgelopen week kwamen nog 44 burgers om het leven bij een aanval op twee dorpen. Het geweld kostte volgens ngo’s al het leven aan meer dan 10.000 personen.