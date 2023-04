Minneapolis schikt voor 9 miljoen dollar in rechtszaken tegen ex-politieagent Chauvin: knieklem waarmee hij George Floyd doodde ook bij anderen gebruikt

De stad Minneapolis in de noordelijke Amerikaanse staat Minnesota heeft donderdag bekendgemaakt zo’n 9 miljoen dollar te betalen om twee rechtszaken tegen de voormalige politieagent Derek Chauvin te schikken. Dat schrijven Amerikaanse media.

Chauvin, die tot 22,5 jaar cel werd veroordeeld voor de moord op George Floyd, zou bij twee andere Afro-Amerikanen dezelfde knieklem hebben gebruikt.

Beide incidenten dateren uit 2017. Zoya Code werd gearresteerd nadat ze haar moeder zou hebben proberen te wurgen. John Pope Jr. was 14 jaar oud toen agenten naar zijn huis kwamen voor een melding over huiselijk geweld. Bij beide arrestaties zou Chauvin dezelfde knieklem hebben toegepast die in 2020 het leven kostte aan Floyd.

Pope krijgt 7,5 miljoen dollar schadevergoeding, Code 1,375 miljoen.