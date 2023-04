Cycloon Ilsa aan land gegaan in Australië: rukwinden tot 288 kilometer per uur, schade blijft voorlopig beperkt

In het westen van Australië is cycloon Ilsa aan land gegaan en heeft die de voorbije uren minder schade aangericht dan gevreesd werd. De rukwinden haalden 288 kilometer per uur, maar gingen niet voorbij de kustlijn.

Het was donderdag bang afwachten voor inwoners van het westen van Australië. De weerdiensten en de overheid waarschuwden er voor Ilsa, een cycloon van categorie 5 die gepaard zou gaan met rukwinden tot zelfs 279 kilometer per uur. Hang alles vast wat kan wegwaaien en probeer alles te verstevigen. Heb je twijfels over je behuizing, ga dan naar veiliger oorden, klonk het verder.

Dat het geen loze waarschuwing was, bleek onder meer bij Pardoo Roadhouse, ten noordoosten van Port Hedland. In die horecazaak is de schade erg zichtbaar. Het dak waaide weg door de storm en ook binnen werden vernielingen aangericht door de cycloon. De schade wordt geraamd op 4 miljoen dollar, schrijven de eigenaars op Facebook. “We staan voor een erg grote opkuis en moeten daarna alles opnieuw opbouwen”, klinkt het.

Ook elders was er heel wat vernielingen na de doortocht van de cycloon. Er werden rukwinden tot 288 kilometer per uur opgetekend, nog meer dan gevreesd. Burgemeester Peter Carter van Port Hedland maakte zoiets naar eigen zeggen nog nooit mee. “Het was heel akelig”, vertelt hij bij ABC news. “Die wind maakte een heel vreemd geluid, als was het een goederentrein.” Meer dan vijftig mensen brachten de nacht door in een noodopvang, zei hij nog.

Het goede nieuws is wel dat het er alle schijn van heeft dat de steden en dorpen met de meeste inwoners gespaard bleven door de cycloon. Voorlopig doken nog niet al te veel berichten en beelden op van grote schade. De brandweerdiensten delen dat gevoel, zegt Peter Sutton van brandweerzone Western Australia bij CNN. “Aan de kustlijn zal heel veel schade zijn”, zegt hij. “Maar de bewoonde gebieden zijn grotendeels gespaard gebleven omdat het oog van de storm niet voorbij de kust geraakt lijkt te zijn.”