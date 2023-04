18.000 koeien sterven bij explosie op boerderij in Texas

Bij een ontploffing op een boerderij in Texas zijn ongeveer 18.000 koeien om het leven gekomen. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Eén persoon raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar.

De ontploffing deed zich afgelopen maandag rond 19.21 uur lokale tijd voor. Wellicht door een vonk, ontstaan aan de machinerie, in combinatie met methaangas was een aanzienlijke knal te horen bij melkveebedrijf South Fork Dairy dichtbij Dimmitt in de regio Panhandle en was van heel ver donkere rook te zien.

“Dit is de dodelijkste boerderijbrand voor vee in de geschiedenis van Texas en het onderzoek en de opruiming kunnen tijd in beslag nemen”, aldus landbouwcommissaris van Texas, Sid Miller, in een verklaring.

Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen, bleek dat één persoon binnen vast zat. De landarbeider werd gered en naar een ziekenhuis gevlogen.

De oorzaak van de explosie en de brand is nog niet vastgesteld, zei Miller, die het een “verschrikkelijke” gebeurtenis noemde. “Zodra we de oorzaak en de feiten rond deze tragedie kennen, zullen we ervoor zorgen dat het publiek volledig wordt geïnformeerd, zodat dergelijke rampen in de toekomst kunnen worden voorkomen,” voegde hij eraan toe.

© via REUTERS