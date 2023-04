Poolse “Maddie McCann” excuseert zich bij ouders van echte Maddie, maar blijft geloven in haar gelijk

In een liefst 17 pagina’s tellend statement heeft de Poolse twintiger die in februari beweerde Maddie McCann te zijn, zich verontschuldigd bij de ouders van het verdwenen meisje. Al zegt ze nog steeds te geloven dat ze Madeleine zou kunnen zijn.

Na maanden van speculatie en wilde beweringen van haar kant dat zij eigenlijk Madeleine ‘Maddie’ McCann is, het Britse meisje dat op 3 mei 2007 verdween tijdens een vakantie in het Portugese Praia da Luz, kwam afgelopen week duidelijkheid. Een DNA-test nam alle twijfel weg: de Poolse Julia Wendell (21) is van Poolse afkomst en heeft hoegenaamd niets te zien met de Britse familie.

“Het was nooit mijn bedoeling om droefenis of een andere negatieve emotie te veroorzaken bij iemand, en al zeker niet bij de familie McCann”, schrijft de Poolse twintiger op Facebook. In een erg lijvige tekst verontschuldigt ze zich, al is de manier waarop merkwaardig. Zo beweert de Poolse dat ze nooit beweerd heeft Maddie te zijn. De beelden bij Dr. Phil laten daar nochtans weinig twijfel over bestaan.

“Ik heb niet al mijn herinneringen meer, maar ik heb nooit gezegd dat ik Madeleine McCann ben”, schrijft ze. Dat klinkt vreemd, zeker omdat ze haar theorie op Instagram verkondigde via het account @IamMadeleineMcCann. “Die zin heb ik gebruikt voor mijn oude Instagram-account. Het was mijn schuld, dat weet ik, en het spijt me dat ik woorden als Ik ben Madeleine McCann gebruikt heb en niet Ben ik Madeleine McCann? Het spijt me dus erg. Mijn voornaamste doel was altijd om uit te zoeken wat er precies gebeurd is in mijn pijnlijke verleden.”

Ondanks de DNA-test wil ze de mogelijkheid evenwel nog niet volledig uitsluiten, voegt ze er nog aan toe. “Ik geloof er nog altijd in dat de kans bestaat dat ik Madeleine ben.”