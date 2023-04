Kamer buigt zich over heikele kwestie: persoonlijke logo’s als verdoken campagnemiddel

Ministers gebruiken steeds vaker hun persoonlijke logo om zichzelf gratis in de schijnwerpers te plaatsen. De Kamer buigt zich over de heikele kwestie, na een klacht van één van haar leden, schrijft Het laatste nieuws vrijdag.

Het gaat niet over persoonlijke advertenties op sociale media die politici zelf betalen. Wel gaat het over boodschappen die direct of indirect door de overheid worden betaald om het beleid in de verf te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de officiële communicatie bij de opening van een nieuw zwembad, een hogere belasting op tweede verblijven of nieuw aangeplante bossen. Zolang er een neutraal logo van de voltallige regering of overheid bij staat, is daar niets mis mee. Op die officiële boodschappen horen evenwel geen persoonlijke foto’s of handtekeningen thuis. De nadruk moet liggen op wat er beslist is, zegt onderzoeker Gunther Vanden Eynde (KU Leuven).

Zo rezen vraagtekens over de persoonlijke handtekeningen van Sarah Schlitz (Ecolo), federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen: op de website van de Kazerne Dossin stond haar persoonlijk logo tussen de neutrale logo’s van de andere sponsorende overheden.

Kamerlid Sander Loones (N-VA) diende daarover klacht in bij de bevoegde Controlecommissie. De zaak wordt volgende week dinsdag behandeld in de Kamer. In het voorbereidend rapport van de Controlecommissie staat inderdaad te lezen dat de campagne niet op voorhand werd aangemeld - wat doorgaans verplicht is.

Staatssecretaris Schlitz was zich tot voor kort van geen kwaad bewust: “Volgens ons gaat het hier niet om een campagne of een mededeling: we hadden van onze administratie niet doorgekregen dat dit moest worden aangemeld”. Bovendien wijst Schlitz er op dat bijna alle ministers tegenwoordig een persoonlijk logo gebruiken: In deze moderne tijden verkiezen sommige ministers modernere logo’s, die meer aansluiten bij de huidige noden van de digitale communicatie. In afwachting van het verdict heeft Schlitz aan organisaties gevraagd om haar persoonlijk logo tijdelijk te verwijderen, zo ook bij de Kazerne Dossin.