Tibetaanse leider verdedigt Dalai Lama na video waarin hij jongetje vraagt om aan zijn tong te zuigen: “Dit was onschuldig”

De Dalai Lama kwam de voorbije dagen in opspraak toen een video van hem gedeeld werd waarin hij een jongen op de mond kuste tijdens een publiek evenement, en hem vervolgens vroeg om op zijn tong te zuigen. Meteen ontstond veel ophef, en de voormalige winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede verontschuldigde zich niet veel later.

Penpa Tsering, het hoofd van de verbannen Tibetaanse regering, nam het donderdag op voor de Dalai Lama tijdens een evenement in New Delhi. “Wat de Dalai Lama deed, was onschuldig en misbegrepen”, zei hij tegen de aanwezige journalisten. De heisa heeft een grote impact op de volgers van de spirituele leider, zei hij nog. “Hij heeft altijd in heiligheid geleefd, het leven leidend van een boeddhistische monnik, inclusief het celibaat. Zijn jaren van spirituele oefening gaan veel verder dan zintuiglijke genoegens. Maar zijne heiligheid wordt nu met allerlei namen bestempeld.”

Nog volgens Tsering zou onderzoek suggereren dat “pro-Chinese bronnen” de video viraal hebben doen gaan op sociale media.