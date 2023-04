Amerikaanse toezichthouder bezorgd over tempo van terugroepactie apneu-apparaten van Philips

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die toezichthouder is voor medische producten, is bezorgd over het tempo van de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten van Philips. Het medisch technologiebedrijf rapporteert namelijk een getal dat niet alleen de vervangen apparaten bevat, maar ook vervangingskits die door Philips naar Amerikaanse reparatiecentra zijn gestuurd en dus nog geen effect hebben voor de consument.

Het aantal vervangen apneu-apparaten zou dus een pak lager liggen dan gerapporteerd, vreest de FDA. Dat kan van invloed zijn op de tijd die patiënten moeten wachten tot zij een nieuw of gerepareerd apneu-apparaat ontvangen.

Philips zelf zegt op zijn website dat het in de Verenigde al 2,46 miljoen apparaten en reparatiekits heeft geleverd. Het bedrijf verklaart zich bereid om de zorgen van de FDA weg te nemen en te kijken hoe dit het beste kan gebeuren. Maar sinds het begin van de terugroepactie heeft het bedrijf steeds dezelfde rapportagemethode gevolgd, klinkt het. Volgens Philips zijn in de VS 2,2 miljoen apneu-apparaten daadwerkelijk vervangen.

Overigens zijn niet alleen de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten ongeduldig over de duur van de terugroepactie. In Italië bepaalde een rechter dat Philips voor het einde van deze maand de terugroepactie moet hebben afgerond, wat volgens Philips een “onmogelijke opdracht” is. Het bedrijf overweegt nog een beroep in die zaak.

De wereldwijde terugroepactie hangt samen met mogelijke gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door afbrokkelend isolatieschuim. Ook zou het schuim bij contact met bepaalde schoonmaakmiddelen mogelijk schadelijke gassen afgeven. De kwestie kostte het bedrijf al zo’n miljard euro.