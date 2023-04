Dieven rijden zomaar weg met kraan van 25.000 euro: “Kan toch niet van de aardbol verdwenen zijn?”

En plots was ze weg: in Knokke-Heist hebben dieven donderdagochtend een kraan van 25.000euro gestolen. Het ding stond geparkeerd in de Kragendijk, waar PDS Bouw toen werken uitvoerde. De politie onderzoekt de zaak. “Getuigen zagen de kraan nog wegrijden”, aldus zaakvoerder Peter.

De diefstal vond donderdagochtend rond 5.45 uur ’s ochtends plaats. PDS Bouw, het bedrijf van Peter De Sloovere, voerde toen werken uit in de Kragendijk in Knokke-Heist. Daar hadden dieven het werktuig blijkbaar gespot. “Ik werd verwittigd dat de kraan plots verdwenen was”, zegt Peter met een zucht.

Dat ging opvallend eenvoudig, zo blijkt. “Verschillende getuigen melden mij nu dat ze de kraan nog zien rijden hebben tot aan bouwfirma Verhelst. Logischerwijs denkt niemand dan meteen aan een diefstal, wat wél zo blijkt te zijn.” Het gaat om een oranje kraan van de constructeur Hitachi, model U10.

Bende aan het werk?

Voor Peter is de diefstal een ramp: hij heeft de kraan nodig voor zijn bedrijfsactiviteiten. Het voertuig heeft een waarde van zo’n 25.000 euro. “We hebben nog een groter exemplaar, maar echt ideaal is dat niet”, zegt hij. “Het kan toch niet zijn dat een kraan zomaar van de aardbol verdwijnt? Waarschijnlijk gaat het hier om een bende, want ik hoor dat in en rond Knokke-Heist nog andere zaken zijn gestolen. Aanhangwagens, onder andere, en ander werkmateriaal.” (Lees verder onder de foto)

De kraan heeft een waarde van 25.000 euro. — © IF

De politie is ondertussen op de hoogte en voert een onderzoek. Of het om een bende gaat, laten ze daar in het midden. “We kunnen bevestigen dat er inderdaad een kraan is gestolen in de nacht van woensdag op donderdag. Het onderzoek ernaar loopt”, aldus een woordvoerder van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Sleutel past op elk toestel

Peter is ervan overtuigd dat de politie het nodige doet. Zo wordt het cameranetwerk in Knokke-Heist geraadpleegd, al moet nog blijken wat daar uitkomt. De Kragendijk ligt niet ver van de grens met Nederland. Er werd ook een oproep op sociale media gelanceerd.

“Alle beschikbare middelen worden gebruikt”, zegt Peter. Maar hoe kunnen dieven zomaar wegrijden met zo’n gevaarte? “Simpel: blijkbaar past de sleutel van dat model op élk toestel van dat merk. Dat ben ik ook pas achteraf te weten gekomen. Laat ons hopen dat mijn kraan alsnog aan de oppervlakte komt: het zou alvast een grote opluchting zijn.”