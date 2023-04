Na fraude in Italië: ook Vlaamse madonna weende 50 jaar geleden, “maar het was écht mensenbloed”

Mortsel

Het parket in Italië heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar een vrouw die een bedevaartsoord uitbaatte. Een privédetective identificeerde de tranen die het Mariabeeld weende, als varkensbloed. De vrouw zou er met meer dan 100.000 euro aan giften van (goed)gelovigen vandoor zijn. Ook Mortsel had in de jaren zeventig een wenende madonna. “Maar meneer Theunis is er zeker niet rijk van geworden”, zegt Julienne Stuer (82) die het Mariabeeld met veel liefde verzorgt.