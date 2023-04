Huurspeler van Tottenham ramt om 3 uur ’s nachts terras met Mercedes: “Het leek wel of er een bom was ontploft”

Destiny Udogie (20), door Tottenham uitgeleend aan Udinese, heeft een terras van een bar geramd met zijn auto, een Mercedes, en richtte daarbij een flinke ravage aan. Het ongeval gebeurde om 3 uur in de nacht van woensdag op donderdag toen het terras gelukkig leeg was.

Destiny Udogie, een linkervleugelverdediger die ook bij de U21 van Italië speelt, verloor de controle over het stuur en ramde een terras van een bar, gelukkig met enkel materiële schade. Udogie onderging een alcoholtest, maar het resultaat daarvan is nog niet bekend. Het ongeval in Udine gebeurde om 3 uur ’s nachts. De schade aan de White Bar wordt op meer dan 3000 euro begroot.

“Het lijkt alsof hier een bom is ontploft”, zei de eigenaar van het terras aan Messaggero Veneto.

Udinese meldde dat de speler geen verwondingen opliep en de dag erop normaal kon trainen, maar hij zal wel worden gestraft “zoals voorzien in ons intern reglement.”