China ontkent wapenleveringen aan Rusland: “We zullen geen olie op het vuur gooien”

De Chinese regering levert geen wapens aan Rusland om het land te ondersteunen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang vrijdag verzekerd aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, die op een meerdaags bezoek is aan het Aziatische land.

“Wij leveren geen wapens aan partijen in het conflict en zullen dat ook niet doen”, zei Gang vrijdag na bijna twee uur overleg met Baerbock in Peking op een persconferentie. “De rol van China is het bevorderen van verzoening en vredesonderhandelingen. “We zullen geen olie op het vuur gooien”, aldus Gang.

Baerbock vroeg China om druk te zetten op de Russische president Vladimir Poetin om de oorlog te beëindigen. Ze zei dat het bezoek van president Xi Jinping aan Moskou heeft laten zien dat geen enkel ander land meer invloed op Rusland heeft dan China. “De manier waarop het deze invloed aanwendt, is rechtstreeks van invloed op de kernbelangen van Europa”, zei Baerbock. .

Baerbock waarschuwde dat de rechten van China als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad ook een speciale verantwoordelijkheid met zich meebrengen.