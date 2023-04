Berchem

Een supermarkt waar de klanten aandeelhouders zijn, beslissen wat er in de rekken komt en die drie uur per maand ook zelf gaan vullen: dat is de visie van een groep Antwerpse jongeren. De ‘eerste democratische supermarkt’ van Vlaanderen zou bovendien goedkoper zijn dan een gewone supermarkt. “Het sociale conflict bij Delhaize heeft het debat geopend.”