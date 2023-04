Drie doden bij lawine in Noord-Italiaanse Aostavallei

Het gaat wellicht om drie deelnemers van een opleiding tot berggids. De groep werd donderdag tijdens een wandeling in de Val di Rhêmes in het gebied van de berg Tsanteleina verrast en meegesleurd door de lawine. De 49-jarige cursusleider, die uit de regio afkomstig is, kon zichzelf redden en om hulp vragen in het dal

Vanwege de moeilijke weersomstandigheden moesten de reddingsdiensten de zoektocht donderdagavond staken en pas bij het ochtendgloren vrijdag weer hervatten. Een helikopter inzetten was te gevaarlijk.

In maart kwamen ook twee Zweedse vrouwen om in de Aostavallei bij een lawine. Zij waren tijdens het skiën buiten de piste gegaan.