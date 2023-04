Qatargate-verdachte Eva Kaili heeft gevangenis na vijf maanden verlaten

De Griekse Eva Kaili (44) zat vijf maanden in de gevangenis van Haren als verdachte in ‘Qatargate’, de corruptiezaak in het Europees Parlement. Op 9 december 2022 werd de gewezen vicevoorzitter van het Europees Parlement opgepakt, net als haar partner Francesco Giorgi en haar vader. Honderdduizenden euro’s cash geld werden in beslag genomen. Haar vader was in het Brusselse Sofitel betrapt met een koffer met ongeveer 750.000 euro cash. Kaili zelf zou rond de 150.000 euro in haar bezit hebben gehad.

“Ik ben erin geluisd door mijn partner, Francesco Giorgi, die misleid is door Antonio Panzeri”, zei ze in de gevangenis tegenover een Italiaanse collega die haar onlangs bezocht. Ze vertelde ook dat ze de voorbije maanden meermaals aan een wanhoopsdaad heeft gedacht. Kaili houdt haar onschuld vol, maar wordt door het federaal parket beschouwd als een spilfiguur die zich schuldig maakte aan criminele feiten.

Kaili kreeg een enkelband en verliet vrijdag rond 10.30 uur met een lach op het gezicht de gevangenis van Haren in een wagen met geblindeerde ruiten. Ze werd naar huis gebracht, waar ze herenigd wordt met haar partner en hun baby.

Tarabella en Panzeri

Donderdag had Marc Tarabella (PS), Europees Parlementslid en burgemeester van Anthisnes Marc Tarabella, de gevangenis van Marche-en-Famenne met een enkelband verlaten. Ook hij werd op 11 februari aangehouden in het kader van ‘Qatargate’. “Ik ben opgelucht dat ik naar mijn gezin kan terugkeren. Deze periode was een echte beproeving. Ik wens iedereen te danken die mij gedurende deze weken gesteund heeft”, zei Tarabella. “Ik herhaal: ik heb mijzelf niets te verwijten in deze zaak en blijf uiteraard ter beschikking van de onderzoekers als ze nog andere vragen hebben.”

Ook Pier Antonio Panzeri, de spijtoptant in de zaak, heeft donderdag de gevangenis in Sint-Gillis verlaten. Hij zat opgesloten sinds 9 december. “Natuurlijk is hij blij dat hij weer naar zijn appartement kan”, zei zijn advocaat Laurent Kennes bij RTL info. Ook Panzeri heeft een enkelband. “Maar voor zijn mentale gezondheid was het nodig om weer naar huis te kunnen. Hij komt uit een depressieve periode”, aldus nog Kennes.

© REUTERS