India heeft meer inwoners dan China en is het land met grootste bevolking ter wereld

De Verenigde Naties (VN) schat dat India met 1,4 miljard inwoners nu een grotere bevolking heeft dan China. Daarmee is India het land met de meeste inwoners ter wereld. Sinds 1950, toen de VN begon met het bijhouden van bevolkingsaantallen, was China altijd het land met de grootste bevolking.

De precieze inwonersaantallen van de twee landen zijn onbekend, maar de VN probeert dit wel zo nauwkeurig mogelijk te schatten. Volgens de nieuwe schattingen van de VN wonen er 1.424.775.850 mensen in India. In januari waren er nog ‘maar’ 1,41 miljard inwoners in China, 850.000 minder dan een jaar eerder. Toch woont nog ruim een derde van de 8 miljard mensen op aarde in India en China.

India had twaalf jaar geleden nog 1,2 miljard inwoners. Op die tijd is het inwonersaantal met ruim 210 miljoen mensen gegroeid. Dit is ongeveer net zoveel als het inwoneraantal van Brazilië. De VN verwacht dat de groei nog wel even blijft doorgaan. Het schat namelijk dat India in 2060 1,7 miljard inwoners zal hebben.

In China daarentegen is de bevolking dit jaar dus voor de eerste keer gekrompen, ondanks pogingen van de overheid om dit te voorkomen. In 2016 is het land gestopt met de eenkindpolitiek en mochten koppels twee kinderen hebben. Nu mogen ze drie kinderen hebben en krijgen ze allerlei financiële voordelen, maar tot nu toe werkt dat niet.

